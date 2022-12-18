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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في لبنان.. إعلامية شهيرة تكشف السبب

Lebanon 24
18-12-2022 | 03:46
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كشفت الاعلامية نضال الاحمدية معلومات جديدة عن حالة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مشيرة الى انها لم تدمن المخدرات و تعرضت لأذية كبيرة.

 

وقالت نضال في تصريحات لها ضمن برنامج "ألبوم حياتي" ان شيرين تعرضت للأذية بشكل كبير من قبل شقيقها محمد عبد الوهاب ووالدتها، و تم احتجازها عنوة في أحد المستشفيات بعد التهجم عليها، مشيرة الى ان شقيقها قام بتغيير اسمها في المستشفى، حتى لا يتم العثور عليها.

 

وتابعت : "كلهم كذابين.. يعني لو ماتت كانت مش معروف شيرين وينها".

 

وعلقت نضال على تغير موقفها تجاه زوج شيرين الفنان حسام حبيب، وقالت: "صار عندي معطيات جديدة، صرت بعرف أشياء جديدة، وشيرين حالياً في لبنان مع حسام حبيب، اجت تشوفني وتشوف أحبابها وأصحابها، ونفسيتها تعبانة كتير، وبوقت هاجمت حسام كنت على حق ولم أخطئ".

 

واضافت: "شيرين عندها حالة رعب من والدتها وخيها، ولهلأ عندها صدمة من امها كيف بتطلع بتحكي عنها مدمنة مخدرات". 

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