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فنون ومشاهير

صدمة كبيرة لإعلامي شهير يخسر شقيقه في أقل من أسبوعين.. من هو؟

Lebanon 24
18-12-2022 | 06:15
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تلقى الإعلامي المصري جابر القرموطي فاجعة ثانية خلال أيام قليلة، معلناً وفاة شقيقه بعد أقل من أسبوعين على رحيل أخيه الأول.

وقال القرموطي في منشور عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي" "صدمة ثانية في غضون ١٠ أيام ، بوفاة أخي جلال اليوم بعد صراع مرير مع المرض، وذلك بعد وفاة اخي طارق في 8 كانون الأول، رحمهما الله رحمة واسعة.. عزاء اخي جلال غداً في قرية تفهنا الاشراف، ميت غمر.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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وكان القرموطي نعى شقيقه الأول قائلاً: "البقاء والدوام لله اخي الاكبر طارق توفاه الله اليوم والعزاء قاصر في قريتنا تفهنا الاشراف، ميت غمر، نسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".
 
 
المصدر: لها
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