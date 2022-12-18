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فنون ومشاهير

حبيبة جيرارد بيكيه تضبطه متابعاً شاكيرا.. هذا ما فعله

Lebanon 24
18-12-2022 | 08:00
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن نجم كرة القدم الإسباني ومدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه دخل في مشادة مع حبيبته كلارا شيا، بعدما ضبطته يتصفح حسابات طليقته النجمة الكولومبية شاكيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وفي حين لم يعلّق الثنائي على الأخبار التي تم تداوله على نطاق واسع، ذكر موقع "صن" البريطاني أن بيكيه ما يزال يفكر بشاكيرا، ويهتم بمعرفة جميع أخبارها.

وكانت شاكيرا نفت أخيراً وجود علاقة عاطفية تجمعها بجوركا إزكورديا، مدربها الخاص في رياضة ركوب الأمواج.

وقالت شاكيرا في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "احتراماً لأولادي والأوقات العصيبة التي يمرون بها، أطلب من وسائل الإعلام وقف التكهنات".

يُذكر أن شاكيرا وقلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه أعلنا في حزيران الماضي في بيان مشترك انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات.
المصدر: لها
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