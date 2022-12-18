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فنون ومشاهير
كيف تفاعل نجوم الفن مع فوز الارجنتين ببطولة كأس العالم؟
Lebanon 24
18-12-2022
|
16:00
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بعد فوز المنتخب الارجنتيني على منافسه المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية ضمن كأس العالم الذي اقيم في قطر.
وقد تفاعل كثير من النجوم العرب مع فوز الارجنتين، كان من بينهم الفنانة اصالة التي كتبت مهنئة ابنها ادم الذي يشجع الفريق، وقالت: مبروك ادومي".
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واضافت في تغريدة اخرى :" لمّا العالم بيجتمع على حب شخص بيكون ميسي".
الاعلامي نيشان الذي كان توقع فوز الارجنتين من قبل، وقال:" شكرًا قطر على تنظيم أفضل نسخة من كأس العالم!هَدَفٌ ذهبيٌّ للتّاريخ سجَّلَتهُ قطر في مرمى الكُرة… الأرضيّة!غدًا نَحتَفي بِ اليوم الوطني القطري تزامنًا مع تتويج الأرجنتين بطلة كأس العالم قطر2022".
الممثلة ماغي بو غصن كتبت:" مبروووووووووك لـ الأرجنتين فوز مستحقّ.. بعد لعبة خيالية".
الفنانة نوال الزغبي كتبت:" واخيرااااااااا…. كتير نطرت هيدي اللحظة سنين وسنين ….مبروك بطل العالم مبروك الكأس مبروك الارجنتين، مبروك يا اسطورة".
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