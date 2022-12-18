كيف تفاعل نجوم الفن مع فوز الارجنتين ببطولة كأس العالم؟

بعد فوز المنتخب الارجنتيني على منافسه المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية ضمن كأس العالم الذي اقيم في قطر.

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وقد تفاعل كثير من النجوم العرب مع فوز الارجنتين، كان من بينهم الفنانة اصالة التي كتبت مهنئة ابنها ادم الذي يشجع الفريق، وقالت: مبروك ادومي".واضافت في تغريدة اخرى :" لمّا العالم بيجتمع على حب شخص بيكون ميسي".الاعلامي نيشان الذي كان توقع فوز الارجنتين من قبل، وقال:" شكرًا قطر على تنظيم أفضل نسخة من كأس العالم!هَدَفٌ ذهبيٌّ للتّاريخ سجَّلَتهُ قطر في مرمى الكُرة… الأرضيّة!غدًا نَحتَفي بِ اليوم الوطني القطري تزامنًا مع تتويج الأرجنتين بطلة كأس العالم قطر2022".الممثلة ماغي بو غصن كتبت:" مبروووووووووك لـ الأرجنتين فوز مستحقّ.. بعد لعبة خيالية".الفنانة نوال الزغبي كتبت:" واخيرااااااااا…. كتير نطرت هيدي اللحظة سنين وسنين ….مبروك بطل العالم مبروك الكأس مبروك الارجنتين، مبروك يا اسطورة".