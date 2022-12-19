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فنون ومشاهير

دلافين وحيتان في السماء وغناء عربي.. شاهد عروض قطر الرائعة في ختام كأس العالم

Lebanon 24
19-12-2022 | 02:00
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شهد حفل الختام لبطولة كأس العالم في قطر عرضاً مبهراً، لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة، ظهر فيه عروضاً مرئية وغنائية.


ومع الأغاني الافتتاحية، استخدم منظمو الحفل تقنيات بصرية، نشرت من خلالها مجسمات واقعية لدلافين وحيتان في أرجاء الملعبن بدت وكأنها تحلق في استاد لوسيل، في منظر مبهر بصرياً.
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دلافين وحيتان في سماء استاد لوسيل
كما شارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح، أبرزهم الرباعي النسائي: الإماراتية بلقيس، والعراقية رحمة رياض، والمغربيتان منال ونورة فتحي.
 
 


وانضم المغني النيجيري دافيدو وآخرين لكتيبة المغنين في الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وكرات لأعلام الدول التي شاركت في المونديال.
ولم يستمر حفل الختام طويلا، وانتهى بعد أقل من 15 دقيقة، قبل دخول اللاعبين لبدء عمليات الإحماء.
المصدر: وكالات

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