دلافين وحيتان في السماء وغناء عربي.. شاهد عروض قطر الرائعة في ختام كأس العالم

شهد حفل الختام لبطولة كأس العالم في قطر عرضاً مبهراً، لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة، ظهر فيه عروضاً مرئية وغنائية.





ومع الأغاني الافتتاحية، استخدم منظمو الحفل تقنيات بصرية، نشرت من خلالها مجسمات واقعية لدلافين وحيتان في أرجاء الملعبن بدت وكأنها تحلق في استاد لوسيل، في منظر مبهر بصرياً.

Advertisement

كما شارك عدد من الفنانين العرب في أغاني الافتتاح، أبرزهم الرباعي النسائي: الإماراتية بلقيس، والعراقية رحمة رياض، والمغربيتان منال ونورة فتحي.

فقرة أغاني مونديال قطر 2022 في حفل الختام#كأس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/YmwiTixRtq — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022



وانضم المغني النيجيري دافيدو وآخرين لكتيبة المغنين في الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وكرات لأعلام الدول التي شاركت في المونديال. وانضم المغني النيجيري دافيدو وآخرين لكتيبة المغنين في الحفل الختامي، الذي تضمن كذلك عروضا راقصة وكرات لأعلام الدول التي شاركت في المونديال.

ولم يستمر حفل الختام طويلا، وانتهى بعد أقل من 15 دقيقة، قبل دخول اللاعبين لبدء عمليات الإحماء.