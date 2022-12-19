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فنون ومشاهير
دنيا سمير غانم تفاجئ جمهورها على المسرح.. اليكم ما حصل
Lebanon 24
19-12-2022
|
05:00
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فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها أثناء عرض مسرحيتها "أنستونا" التي تقدمها بقيادة المخرج خالد جلال بإحضار ابنتها معها.
وكشفت دنيا للمرة الأولى عن ابنتها كايلا، التي صعدت على المسرح ليقوم خالد جلال بتقديمها واصفًا إياها بـأصغر متفرجة، ومتفرجته المفضلة.
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ويشارك في مسرحية "أنستونا" مجموعة من الفنانين، منهم: بيومي فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.
المصدر: لها
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