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فنون ومشاهير

بدلة سوداء وقبعة.. هاني شاكر بإطلالة مختلفة عن المعتاد (صورة)

Lebanon 24
19-12-2022 | 11:00
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روّج الفنان هاني شاكر لأغنيته الجديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
 
 
ونشر صورة شاكر له ظهر فيها بإطلالة مختلفة عن المعتاد من إطلالاته الكلاسيكية، حيث ارتدى بدلة سوداء ووضع على رأسه قبعة تشبه تلك الخاصة بالفنان العالمي مايكل جاكسون، أخفت نصف وجهه، معلقاً: "قريباً".
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هاني شاكر - الصورة من صفحته الرسمية على الفيس بوك
 
الأغنية المرتقبة ستكون أول "سنجل" يصدره هاني شاكر بعد تقديم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر، وعلم "سيدتي. نت" أن الأغنية سيتم طرحها بنفس يوم ميلاد هاني شاكر، كهدية منه إلى الجمهور.
 
 
ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلتين فى ليلة رأس السنة بلبنان، الأولى يوم 30 كانون اول الحالي، والثانية يوم 31 كانون اول، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.
المصدر: سيدتي
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