فنان في ذمة الله.. من هو؟

غيب الموت صباح الاثنين، الفنان المصري هشام الشربيني، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.



وأعلن الفنان المصري محمد يوسف، وفاة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب "لا حول ولا قوة الا بالله، هشام الشربيني في ذمة الله.. الفاتحة".

يذكر أن الفنان الراحل بدأ التمثيل بداية التسعينيات، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية، حيث شارك في قرابة الـ90 عملا فنيا ما بين التلفزيون والسينما والمسرح، منها "حكاية شفيقة ومتولي" الذي عرض العام 1993، و"الفتح المبين" عام 2000، و"قضية رأي عام" عام 2007 بطولة يسرا ورياض الخولي، و"أدهم الشرقاوي" عام 2009 مع محمد رجب، والجزأين الأول والثاني من مسلسل "الجماعة" عامي 2010 و2017، وغيرها من الأعمال الفنية.وكان آخر أعمال الشربيني مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" الذي عرض عام 2020.