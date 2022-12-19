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فنون ومشاهير
بسبب "السجن".. معتصم النهار خارج الخريطة في رمضان
Lebanon 24
19-12-2022
|
14:00
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بعد إنتهاء عرض حلقات مسلسل "صالون زهرة 2" لمعتصم النهار ونادين نسيب نجيم، كان من المقرر أن يستعد معتصم النهار لبدء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "السجن" والذي كان من المقرر أن يجمعه بكارين رزق الله وايميه صياح.
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ولكن هل هناك تطورات خاصة بالعمل تمنعه من بداية التصوير؟
تأجيل مؤقت
وبحسب المعلومات فان الجهة المنتجة لمسلسل معتصم النهار الجديد والذي يحمل عنوان "السجن"، قررت تأجيل تصوير المسلسل لبعد الموسم الرمضاني، وذلك من دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل حتى الآن؛ وإن كان البعض يردد أن السبب يعود الي عدم إكتمال حلقات المسلسل وضيق الوقت، خاصة أن معظم أعمال الشركة قد أصبح لديها خطة واضحة خلال الفترة القادمة.
كما أن الشركة تفكر جديا ً في أن تتم أحداث المسلسل خلال 15 حلقة درامية فقط بعد أن كان من المقرر أن يكون 30 حلقة خلال الموسم الرمضاني.
ويقضي حالياً معتصم النهار معظم وقته برفقة إبنته الوحيدة حيث نشر قبل أيام صوراً خاصة تجمعهما أثناء إحتفاله بعيد ميلادها.
المصدر: نواعم
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