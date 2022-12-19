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فنون ومشاهير
"رقصي ما فيهوش إغراء".. راقصة تثير الجدل بتصريحاتها عن التحرّش
Lebanon 24
19-12-2022
|
12:20
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أثارت الراقصة الأرمنية صوفينار، جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها الغريبة عن تعرّضها للتحرّش، مؤكدة أنها لا تتعرض للتحرّش من الرجال، وإنما من السيدات، وبكثرة في السنوات الأخيرة.
وفي تصريحات صحافية، قالت: "ما شفتش في حياتي تحرش من رجالة لكن شفت من ستات كتير"، وأضافت: "وإحنا ستات زي بعضينا إيه المشكلة يعني؟".
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هذا وأكدت أن لا أحد يجرؤ على التحرش بها في حفلاتها، موضحة: "بدخل شغلي معايا غارد شخصي، وحد شاطر وبروفيشنال، وبيشتغل بفرقتي حوالي 25 فرد وكلهم رجالة، كل دول واقفين في ضهري، ماحدش يقدر يفكّر يقرّب منّي".
وتابعت: "أنا الحمد لله جمهوري ناس نضيفة جداً 90% منهم محترمين، وبيحترموني وبيحبوني وعمري ما حصل إن حد عاوز يتحرش بيا أو حد مسكني من جسمي، وأنا بتكلم مع جمهوري وبقول لهم كلنا هنتفرج وكلكم فوق دماغي، اتفرجوا بس، وبعرف أعمل كونترول في الأفراح والحفلات حتى لو فيه منهم مش محترم بيحترم نفسه، لأن ليا طريقة كده على المسرح".
في الختام، قالت صوفينار: "رقصي ما فيهوش إغراء، ولو قارنّا بين راقصات زمان ودلوقتي هنلاقي زمان كان فيه إغراء أكتر والراقصات كانوا بيلبسوا بدل من غير شورتات، إحنا على الأقل بنلبس شورت".
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