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فنون ومشاهير

في يوم ميلادها.. ما هي أمنية حليمة بولند؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 23:00
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إحتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بيوم ميلادها، مؤكدةً أنها ستستمر في الاحتفال به طوال شهر كانون الأول الحالي وحتى نهاية العام 2022.


وشاركت حليمة متابعيها بأمنيتها في العام الجديد، وقالت: "وطفيت شمعة من حياتي والله ينير لي شموع جديدة لسنواتي القادمة يا رب".
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كذلك نشرت بولند مقطع فيديو لطيفاً لوالدها ظهر فيه وهو يتحدث مع شقيقها خلال أجواء عيد الميلاد، حيث اجتمعت الأسرة معاً لتناول الشاي والحلوى وتبادل الأحاديث، وعلّقت الإعلامية في أمنيتها لوالدها قائلة: "يا عسى تبطئ سنينك، ويا عسى الزمان اللي يجي من غيرك ما أعيشه يا بابا".


وكانت قد عبّرت حليمة بولند عن سعادتها عبر "سناب شات"، بعد أن فاجأتها إحدى صديقاتها بالاحتفال للمرة الثانية بيوم ميلادها، وذلك بحضور فرقة من الراقصين الاستعراضيين الى منزلها.
المصدر: انستغرام، لها
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