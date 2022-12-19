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فنون ومشاهير

آمبر هيرد تتّخذ قراراً "صعباً للغاية" يتعلّق بجوني ديب

Lebanon 24
19-12-2022 | 13:28
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أعلنت الممثلة الأميركية آمبر هيرد، اليوم، أنها ستسوي دعوى تشهير أقامها ضدها زوجها السابق جوني ديب.


ووصفت هيرد في منشور على حسابها في "إنستغرام"، قرار التسوية مع النجم العالمي بأنه "صعب للغاية"، مضيفة أنه جاء بعد "قدر كبير من المداولات".
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وكانت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا قضت في حزيران الماضي بأن هيرد شوهت سمعة ديب، في محاكمة استمرت ستة أسابيع وشوهدت جلساتها على نطاق واسع، وتضمنت أدلة واضحة وصريحة وشهادة توضح بالتفصيل العلاقة المتوترة بين الزوجين السابقين.
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