بعد أشهر من وفاة شقيقها.. نادين الراسي تنفصل عن خطيبها وهذا ما فعلته

يضج خبر انفصال الممثلة نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيام الثنائي بحذف الصور المشتركة التي تجمعهما عبر صفحاتهما على السوشيل ميديا.

ولاحظ المتابعون قيام الثنائي بحذف الصور المشتركة بينهما وإلغاء كل منهما متابعة الآخر، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وترك الكثير من التساؤلات حول حقيقة انفصالهما بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي.

ورغم اصرار نادين على الصمت وعدم الردّ أو التعليق بالنفي او التأكيد على الضجة الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر، متمنيين ان يكون شائعة أو ان تعود المياه الى مجاريها بينهما، لا سيما وأن خطيب الراسي كان من أكثر الداعمين لها لتتمكن من تخطي المرحلة الصعبة والقاسية التي مرت بها بعد وفاة شقيقها بحادث سير مروع على الحدود اللبنانية- السورية.

(لها)