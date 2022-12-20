فنان شهير يتعرض لأزمة قلبية.. وهذا وضعه الصحي

كشف الفنان المصري محمد شاهين عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، أثناء تواجده بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية للمشاركة بموسم الرياض بعرض مسرحية "فرصة سعيدة"، الأمر الذي استلزم نقله بشكل عاجل للمستشفى ليكتشف الأطباء إصابته بأزمة قلبية وضرورة دخوله غرفة العلميات.

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وقال شاهين في تصريحات صحافية أن أزمته القلبية المفاجئة استدعت تركيبه لدعامتين في عملية جراحية، مؤكداً أنه سيغادر المستشفى وسيقضي يومين راحة قبل أن يعود إلى مصر بعدها، طالبا من محبيه الدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

وتدور أحداث مسرحية "فرصة سعيدة"، حول حسن الشناوي الذي يبحث عن وجه جديد يقدمه للجمهور وعالم السينما ليجد مراده في أحد الموالد عندما يصادف الراقصة سمرا ويقنعها بأن تهرب معه ليصنع منها نجمة سينما ولكن تذهب الأحداث في اتجاه آخر عندما يقع حسن في حب سمرا ويقرر الزواج بها تاركاً خلفه ماضيها إيماناً منه بأن الحب يصنع المعجزات.



ويشارك في البطولة غادة عادل وشريف سلامة ومحمد عبد الرحمن ومحمد رضوان وكريم مغاوري ومنير مكرم ومعتزة عبد الصبور، ومن تأليف وليد الهندي، ومن إخراج أشرف زكي.