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فنون ومشاهير

إمرأة اقتحمت منزل فنان شهير لسرقة هدايا الميلاد.. وهذا ما حل بها (صورة)

Lebanon 24
20-12-2022 | 08:00
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ألقت شرطة نيويورك القبض على امرأة لها سجل حافل بعمليات السطو، خلال سرقتها هدايا عيد الميلاد من منزل النجم العالمي روبرت دي نيرو، بعد منتصف ليل الأحد.

وكشفت مصادر من الشرطة أن عناصرها كانت تراقب المرأة البالغة من العمر 30 عاماً، والتي تدعى شانيس أفيل، والمعروفة إثر توقيفها مرات عدة بسبب عمليات سطو، وذلك بعد رؤيتها تدخل من باب في الطابق السفلي ظهرت عليه علامات اقتحام، لتدخل من خلاله إلى منزل النجم الأميركي الشهير البالغ من العمر 79 عاماً.
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وقال الناطق باسم النجم العالمي إن دي نيرو لن يدلي بأي تصريحات بشأن محاولة سرقة منزله.
 


وأشارت الشرطة إلى أنها فاجأت السارقة شانيس وهي تسحب الهدايا من أمام شجرة الميلاد في منزل دي نيرو، وألقت القبض عليها بسرعة من دون أي حوادث أو اعتراض، بينما خرج الممثل الأميركي بـ "ثوب الحمّام" بعدما سمع ضجة مريبة في المكان.
المصدر: لها
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