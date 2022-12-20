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فنون ومشاهير

ممثل سوري ينال جائزة أفضل ممثل دوبلاج عربي

Lebanon 24
20-12-2022 | 14:00
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حاز الممثل السوري خالد القيش على جائزة عالمية خاصة بالأداء الصوتي خلال حفل كبير أقيم في ولاية كالفورنيا الأميركية. ونال القيش جائزة Voice Arts Award التي تمنحها جمعية Sovas لعلوم الصوت وفنونه، وذلك عن الأداء الصوتي المبهر الذي قدمه القيش في مسلسل حريم السلطان عندما أدى صوت السلطان سليمان.
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واشتهر الممثل السوري بتأدية عدد كبير من الشخصيات المهمة والرئيسية في المسلسلات المدبلجة، ومن أشهر هذه الشخصيات التي علقت بذاكرة الجمهور على مدار سنين طويلة "إسكندر" في مسلسل "وادي الذئاب"، وشخصية عمر التي قدمها القيش في مسلسل "العشق الأسود".

 
ورغم عدم قدرته على التواجد في الولايات المتحدة لاستلام هذه الجائزة التي تسلمها نيابة عنه عضو لجنة التحكيم وائل الحبال، فإن الممثل السوري لم يخف سعادته الكبيرة بها.
وقال القيش في تصريحات صحفية نقلتها منصة بوستة السورية إنه فخور بكونه أول ممثل عربي سوري ينال هذه الجائزة، وإن ترشحه وفوزه بها من شأنه رفع اسم العرب في الخارج.
واعتبر أن هذا الفوز جاء ليتوج سنين طويلة من العمل والتعب والجهد في تقديم الأعمال المدبلجة، سواء كانت تركية أو إسبانية، معرباً عن فخره وسعادته بمساهمته بنشر هذه المسلسلات في العالم العربي من خلال صوته.

المصدر: زهرة
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