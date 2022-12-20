ميسي بملابس "باب الحارة" وبطل المسلسل الى جانبه (صورة)

احتفل الممثل السوري سامر المصري بفوز الارجنتين بلقب كأس العالم في المونديال، من خلال توثيق صورة معدلة عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر فيها بشخصية "العقيد ابو شهاب" في مسلسل "باب الحارة" والى جانبه اللاعب العالمي ليونيل ميسي وهو يرتدي الزي نفسه. وعلق المصري بالقول: "العكيد طلع فرنسا من سوريا وميسي طلع فرنسا من قطر".

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