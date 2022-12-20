Advertisement

فنون ومشاهير

ميسي بملابس "باب الحارة" وبطل المسلسل الى جانبه (صورة)

Lebanon 24
20-12-2022 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1021700-638071448057076251.jpg
Doc-P-1021700-638071448057076251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفل الممثل السوري سامر المصري بفوز الارجنتين بلقب كأس العالم في المونديال، من خلال توثيق صورة معدلة عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر فيها بشخصية "العقيد ابو شهاب" في مسلسل "باب الحارة" والى جانبه اللاعب العالمي ليونيل ميسي وهو يرتدي الزي نفسه. وعلق المصري بالقول: "العكيد طلع فرنسا من سوريا وميسي طلع فرنسا من قطر".
Advertisement
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:52 | 2022-12-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:19 | 2022-12-20
14:00 | 2022-12-20
12:50 | 2022-12-20
12:14 | 2022-12-20
11:47 | 2022-12-20
11:00 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website