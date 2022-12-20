فنان في ذمة الله.. من هو؟

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين وفاة الفنان كمال سليمان في هولندا حيث كان يقيم هناك لزواجه من سيدة تحمل الجنسية الهولندية وكان يتنقل كثيرا ما بين مصر وهولندا.



وصرح نقيب الممثلين أن الراحل تم دفنه في هولندا.

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