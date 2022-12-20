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فنون ومشاهير
فنان في ذمة الله.. من هو؟
Lebanon 24
20-12-2022
|
10:37
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أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين وفاة الفنان كمال سليمان في هولندا حيث كان يقيم هناك لزواجه من سيدة تحمل الجنسية الهولندية وكان يتنقل كثيرا ما بين مصر وهولندا.
وصرح نقيب الممثلين أن الراحل تم دفنه في هولندا.
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يذكر أن الفنان الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون منها مسلسلات "حدائق الشيطان" و"الحرافيش" و"الفرعون" وأفلام "عبود على الحدود" وابناء وقتلة و"عفاريت الاسفلت" و"ولاد العم"
كما شارك مع الفنان عادل إمام في فيلم "النوم في العسل".
المصدر: لها
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