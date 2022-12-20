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تعود الفنانة علا غانم للفن والتمثيل من جديد بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، وتشارك مع المخرج محمد النقلي في مسلسل "توحة" المقرر تصويره خلال أيام.تدور قصة مسلسل "توحة" حول مفهوم قوة الإرادة التي تدفع الفرد نحو تحقيق ما قرر بلوغه، وتصر على تنفيذه سواء في مجال دراسته أو حياته العاطفية أو مجال عمله.المسلسل من بطولة علا غانم، إيهاب فهمي، حجاج عبد العظيم، انتصار، دنيا المصري، أحمد صيام، عابد عناني، ريم أحمد، مي القاضي، جيهان أنور، تغريد فهمي، حسام فارس، لبنى عزت، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.بعد غياب لأكثر من 5 سنوات.. الممثلة الشهيرة تعود بموسم رمضان