توبا بويوكستون ترفض الظهور في مسلسل جديد.. والسبب؟

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بعدما حققت نجاحاتٍ كبيرة على شاشة التلفزيون من خلال المسلسلات التركية الطويلة، يبدو أن النجمة التركية توبا بويوكستون، باتت لا تُحبذ العمل بهذا النوع من المسلسلات.وفي تصريحٍ جديدٍ لها حول ما إذا كان لديها مسلسل تلفزيوني جديد، أوضحت توبا، أنها تحب التواجد على التلفزيون إلا أن ذلك الأمر أصبح صعباً بسبب طبيعة الأعمال التركية، مشيرةً إلى أن ذلك النظام الذي يعتمده صُناع الدراما وشركات الإنتاج في بلدها، يستحوذ على حياة المرء وعلى كل وقته.وأضافت نجمة "سنوات الضياع"، أنها استطاعت فعل ذلك بالماضي، لكنها الآن غير قادرةٍ على ذلك، حيث تريد أن تقضي الوقت مع طفلتيها، ولا ترغب في أن تندم لاحقاً على الوقت الذي ذهب من بين يديها دون أن تكون برفقتهما.وأكدت انها حالياً متفرغة ولا يوجد أي مشروعٍ جديد، سواء كان مسلسلاً رقمياً أو فيلماً سينمائياً، مضيفة أن هناك العديد من القصص الجديدة التي تقرأها، إلا أن أولويتها في الوقت الحالي هي تصوير الموسم الجديد من مسلسل "ذات أخرى"، الذي عُرض الجزء الأول منه قبل أشهر عبر منصة نتفليكس، مبينةً أنها تحاول تقييم الأعمال الأخرى، وفقًا لجدول أعمالها وأوقات فراغها.