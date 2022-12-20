أديل تطلق علامة تجارية للملابس الداخلية

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يبدو أن أديل تسعى إلى استثمار نجاحها الفني في الأعمال، إذ ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنها تستعد لإطلاق علامة تجارية للملابس الداخلية، وبيع منتجات متنوعة أخرى عبر موقع إلكتروني ستطلقه لاحقاً.وأطلقت أديل شركتها لإدارة الأعمال تحت اسم Melted Stone لتتولى إدارة مشاريعها في تجارة مستحضرات التجميل والقطع الفاخرة.وبحسب الصحيفة، قدمت شركتها الجديدة طلباً للحصول على علامة تجارية للسلع في الولايات المتحدة تحت اسم "1.2,Free"، بعد موافقة أولية من الجهات المختصة في المملكة المتحدة.أما المنتجات التي تشملها العلامة التجارية الجديدة، فتشمل الملابس الداخلية، أغطية الرأس، الحقائب، حقائب الظهر، المحافظ، سلاسل المفاتيح والساعات.وقال مصدر مقرب من النجمة البريطانية إن "المشروع سيُمكن أديل من دخول السوق الأميركية الضخمة". وتابع: "بالإضافة إلى أنها مغنية وكاتبة أغانٍ مذهلة، فإن أديل سيدة أعمال حكيمة".