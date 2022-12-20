Advertisement

فنون ومشاهير

أديل تطلق علامة تجارية للملابس الداخلية

Lebanon 24
20-12-2022 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1021758-638071591802720179.jpg
Doc-P-1021758-638071591802720179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن أديل تسعى إلى استثمار نجاحها الفني في الأعمال، إذ ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنها تستعد لإطلاق علامة تجارية للملابس الداخلية، وبيع منتجات متنوعة أخرى عبر موقع إلكتروني ستطلقه لاحقاً.


وأطلقت أديل شركتها لإدارة الأعمال تحت اسم Melted Stone لتتولى إدارة مشاريعها في تجارة مستحضرات التجميل والقطع الفاخرة.
Advertisement


وبحسب الصحيفة، قدمت شركتها الجديدة طلباً للحصول على علامة تجارية للسلع في الولايات المتحدة تحت اسم "1.2,Free"، بعد موافقة أولية من الجهات المختصة في المملكة المتحدة.


أما المنتجات التي تشملها العلامة التجارية الجديدة، فتشمل الملابس الداخلية، أغطية الرأس، الحقائب، حقائب الظهر، المحافظ، سلاسل المفاتيح والساعات.


وقال مصدر مقرب من النجمة البريطانية إن "المشروع سيُمكن أديل من دخول السوق الأميركية الضخمة". وتابع: "بالإضافة إلى أنها مغنية وكاتبة أغانٍ مذهلة، فإن أديل سيدة أعمال حكيمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-12-20
15:19 | 2022-12-20
14:00 | 2022-12-20
12:50 | 2022-12-20
12:14 | 2022-12-20
11:00 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website