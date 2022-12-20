كيف يحافظ توم كروز على لياقته بالرغم من بلوغه الـ60 عاماً؟

Advertisement

على الرغم من بلوغه سن 60 عاماً، لا يزال النجم والممثل الهوليوودي الشهير توم كروز محافظاً على مظهره الشاب ولياقة جسمه؛ يعرف عن كروز أنه يعشق المغامرة، ويؤدي حركات خطيرة ومثيرة في أفلامه تحتاج إلى لياقة عالية، لهذا السبب يحاول دائماً أن يبقى في أعلى جاهزية بدنية وكأنه شاب في العشرينات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".ومن بين الرياضات التي يمارسها كروز للحفاظ على لياقته رياضة التجديف بالقوارب، وهذه الرياضة تقوي عضلات الظهر والكتفين.كما يحب التجول داخل الكهوف، وهذا يساعد على تقوية جميع أنواع عضلات الجسم، من الفخذين إلى الكتفين وغير ذلك.