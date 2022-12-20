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فنون ومشاهير
كيف يحافظ توم كروز على لياقته بالرغم من بلوغه الـ60 عاماً؟
Lebanon 24
20-12-2022
|
12:50
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على الرغم من بلوغه سن 60 عاماً، لا يزال النجم والممثل الهوليوودي الشهير توم كروز محافظاً على مظهره الشاب ولياقة جسمه؛ يعرف عن كروز أنه يعشق المغامرة، ويؤدي حركات خطيرة ومثيرة في أفلامه تحتاج إلى لياقة عالية، لهذا السبب يحاول دائماً أن يبقى في أعلى جاهزية بدنية وكأنه شاب في العشرينات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".
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ومن بين الرياضات التي يمارسها كروز للحفاظ على لياقته رياضة التجديف بالقوارب، وهذه الرياضة تقوي عضلات الظهر والكتفين.
كما يحب التجول داخل الكهوف، وهذا يساعد على تقوية جميع أنواع عضلات الجسم، من الفخذين إلى الكتفين وغير ذلك.
أيضاُ يحب كروز المبارزة بالسيف، والتي تحسن مرونة الجسم والقوة والتحمل. ولا يستغني عن جهاز المشي الكهربائي الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب، اضافة إلى تقوية عضلات الساقين وحرق الدهون.
كما ويحرص كروز على ممارسة رياضة رفع الأوزان والتي تحسن قوة العضلات وتساعد في خسارة الوزن الزائد.
وأيضاً يتسلّق الصخور، وهي رياضة مفيدة لكامل الجسم، وتساعد على دعم عضلات الساقين والظهر.
هذا ويحب كروز المشي في الأماكن الوعرة، ما يساعد على تحسين صحة القلب وحرق السعرات الحرارية.
المصدر: 24.ae
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