شروط غريبة لحضور حفلة شيرين عبد الوهاب... ما هي؟

أعلن مسرح أرينا الكويت عن موعد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الأول بعد عودتها الى جمهورها وتخطيها أزمتها الأخيرة، والتي دخلت إثرها المستشفى للعلاج من الإدمان.



ونشر المسرح بوستر الحفل الذي أعلن عن إقامته في 12 كانون الثاني من العام المقبل.

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وحُدّد موعد حفل شيرين الجديد على مسرح أرينا، بعدما كان مقرراً إحياؤه في 29 تشرين الأول الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب أزمة شيرين الصحية ودخولها المستشفى للعلاج من الإدمان واحتجازها فيه 20 يوماً.