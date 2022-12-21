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فنون ومشاهير

شروط غريبة لحضور حفلة شيرين عبد الوهاب... ما هي؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 02:00
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أعلن مسرح أرينا الكويت عن موعد حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الأول بعد عودتها الى جمهورها وتخطيها أزمتها الأخيرة، والتي دخلت إثرها المستشفى للعلاج من الإدمان.

ونشر المسرح بوستر الحفل الذي أعلن عن إقامته في 12 كانون الثاني من العام المقبل.
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وحُدّد موعد حفل شيرين الجديد على مسرح أرينا، بعدما كان مقرراً إحياؤه في 29 تشرين الأول الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب أزمة شيرين الصحية ودخولها المستشفى للعلاج من الإدمان واحتجازها فيه 20 يوماً.

وطرحت الشركة المنتجة للحفل عشر فئات للتذاكر، جاءت الأولى منها Bronze بـ 30 ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 2421 جنيهاً، والفئة الثانية Silver بـ45 ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 3631 جنيهاً. الفئة الثالثة Gold بـ65 ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 5245 جنيهاً. والفئة الرابعة Platinum بـ70 ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 5649 جنيهاً. الفئة الخامسة DIAMOND B بـ90 ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 7263 جنيهاً. الفئة السادسة DIAMOND A بـ 110 دنانير كويتية، أي ما يعادل 8878 جنيهاً. أما الفئة السابعة ROYAL B فكانت بـ130 ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 10491 جنيهاً. الفئة الثامنة ROYAL A بـ150 ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 12105 جنيهات. الفئة التاسعة VIP بـ180 ديناراً كويتياً، أي ما يعادل 14526 جنيهاً. وجاءت الفئة العاشرة والأخيرة VVIP بـ200 دينار كويتي، أي ما يعادل 16140 جنيهاً.

كما حدّدت الشركة سبعة شروط لدخول الحفل، وهي كالتالي:

1- يُمنع إدخال عربات الأطفال إلى المكان ويجب تركها في نقاط محدّدة عند المداخل.

2 - لا يُسمح بدخول مَن هم في عمر عشر سنوات أو أقل، ويُمنع دخول مَن هم دون سنّ الـ 16 عاماً بدون رفقة شخص راشد.

3 - لا يُسمح بإدخال كاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو.

4- لا يُسمح بإدخال الحقائب التي يزيد حجمها عن 30 × 30 × 15 سم.

5- تتيح التذكرة الدخول لمرة واحدة إلى The Arena Kuwait.

6- لا يُسمح بالتدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية في المبنى.

7- يُطلب من الجمهور الجلوس أثناء أداء الحدث وممنوع الوقوف أو الرقص.
المصدر: لها
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