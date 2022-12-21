حملة لمنع سعد المجرد من الغناء في مصر.. والسبب؟

فور إعلان أحد النوادي الشهيرة في مدينة شرم الشيخ بمصر عن إحياء سعد لمجرد حفل رأس السنة في 29 كانون الأول الجاري، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بعدم الموافقة على إقامة الحفل وحضور لمجرد الى مصر بسبب الاتهامات السابقة الموجهة إليه بالتحرش والاعتداء الجنسي.

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ولذلك تواصلت "لها" مع أحد المسؤولين عن إقامة الحفل، فأكد أن الحفل لا يزال قائماً حتى هذه اللحظة ولا نية لتأجيله أو إلغائه، حتى إشعار آخر.



وكانت إحدى الصفحات على "فيسبوك" قد شنّت حملة للمطالبة بمنع سعد لمجرد من الغناء في مصر، ونشرت بياناً قالت فيه: "واضح إن سعد لمجرد مصمم يحاول يدخل مصر بأي طريقة، حتى لو هيروح يغني في حفلة على الضيق في nightclub في شرم الشيخ من غير ما يعمل دعاية عنها أو يعلن عنها بنفسه عشان ما تتكنسلش!".