حملة لمنع سعد المجرد من الغناء في مصر.. والسبب؟

فور إعلان أحد النوادي الشهيرة في مدينة شرم الشيخ بمصر عن إحياء سعد لمجرد حفل رأس السنة في 29 كانون الأول الجاري، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بعدم الموافقة على إقامة الحفل وحضور لمجرد الى مصر بسبب الاتهامات السابقة الموجهة إليه بالتحرش والاعتداء الجنسي.
ولذلك تواصلت "لها" مع أحد المسؤولين عن إقامة الحفل، فأكد أن الحفل لا يزال قائماً حتى هذه اللحظة ولا نية لتأجيله أو إلغائه، حتى إشعار آخر.
وكانت إحدى الصفحات على "فيسبوك" قد شنّت حملة للمطالبة بمنع سعد لمجرد من الغناء في مصر، ونشرت بياناً قالت فيه: "واضح إن سعد لمجرد مصمم يحاول يدخل مصر بأي طريقة، حتى لو هيروح يغني في حفلة على الضيق في nightclub في شرم الشيخ من غير ما يعمل دعاية عنها أو يعلن عنها بنفسه عشان ما تتكنسلش!".
وأضاف البيان: "وده طبعاً بسبب إن في مصر الحفلة بتاعته اتلغت في 2020، وكذلك الحفلة بتاعته اتمنعت من العرض في 2021، وحتى لما طلع في انترفيو يتكلم عن أنه مستعد يروح حفلات في مصر لو الناس عايزاه، الناس اعترضت في الكومنتات واتمسح الانترڤيو. امبارح Taj Mahal Sharm أعلنوا عن حفلة لسعد لمجرد (المتهم في قضايا اغتصـاب وعنـف جنسي) يوم 29 ديسمبر ومن ساعتها بيمسحوا كومنتات الناس اللي بتعترض كعادة أي حد بيحاول يستضيف سعد. وبعدها كالعادة برضه قفلوا الكومنتات لما لقوا العدد كبير! لو الرسالة ما كانتش وصلت الـ3 مرات اللي فاتوا، فإحنا مش عايزين نستضيف متهم بقضايا اغتصـاب بالجملة في بلدنا، ومش قابلين إن النماذج دي يتعملها حفلات عندنا ويتعمل منهم أبطال كأن التعدي على الستـات واغتصابهم شيء عادي وملوش عواقب".
وكان سعد لمجرد قد واجه الحملات نفسها في عام 2020 عندما تم الإعلان عن حفله في مسرح Cairo Show، ليتم إلغاء الحفل، ثم في تشرين الأول 2021 بعدما صوّر سعد لمجرد حلقة من برنامج "سهرانين" بدأت حملة لمنع إذاعة الحلقة، وهو ما حدث فعلاً.