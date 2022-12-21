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ردّ الفنان السوري ناصيف زيتون مجددًا على الأنباء التي تتحدث عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالممثلة دانييلا رحمة، مؤكدًا أنه يرفض الحديث عن حياته الخاصة.وقال زيتون إنه يحب أن يتزوج ويستقر ويؤسس عائلة، لكنه لم يحدد الوقت للارتباط بعد، تاركا الأمر للنصيب حسب تعبيره.وأضاف: "دانييلا مثل القمر، وهي ملكة جمال، وما فيه قصة بيننا، أنا ما عم بنكر، وأنا عندي قناعة شخصية بأن أي شيء يتعلق بحياتي ما بحب يطلع للعلن إلا بوقته المناسب، أو أن تكون هناك الإرادة الكاملة إني أحكي".وأضاف: "أنا ما رح أنفي ولا رح أؤكد هذه الشائعات".