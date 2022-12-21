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فنون ومشاهير

جويل مردينيان تُعلن عن خبر حزين لمتابعيها... ماذا قالت؟ (صورة)

Lebanon 24
21-12-2022 | 08:52
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أعلنت خبيرة التجميل جويل مردينيان عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" عن خبر حزين لمتابعيها، قالت فيه إنّها قرّرت الإبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعيّ.
 
وكتبت مردينيان: "سوف آخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، ليس مؤكدًا إلى متى، عندما أشعر أنني جاهزة سأعود".
 
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