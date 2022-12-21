جويل مردينيان تُعلن عن خبر حزين لمتابعيها... ماذا قالت؟ (صورة)

أعلنت خبيرة التجميل جويل مردينيان عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" عن خبر حزين لمتابعيها، قالت فيه إنّها قرّرت الإبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعيّ.

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وكتبت مردينيان: "سوف آخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، ليس مؤكدًا إلى متى، عندما أشعر أنني جاهزة سأعود".