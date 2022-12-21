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فنون ومشاهير

بلقيس: "الفيفا" منع ظهوري بـ "كعب عالي"

Lebanon 24
21-12-2022 | 16:00
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أعربت الفنانة بلقيس فتحي، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في حفل ختام بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر وانتهت بتتويج منتخب الأرجنتين بالبطولة.
وقالت بلقيس، خلال لقائها في برنامج "mbctrending"، قبل انطلاق بطولة كأس العالم، كانت تشجع جميع المنتخبات العربية المشاركة من قلبها، وعندما تأهلت المغرب للأدوار المتقدمة زادت فرحتها، معربة عن فخرها بالمركز الذي حققه منتخب المغرب في البطولة .
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وأشارت إلى أن مشاركتها في حفل ختام البطولة إضافة كبيرة في مسيرتها الفنية، لافتة إلى انها انبهرت بمستوى التنظيم الذي قامت به دولة قطر.
 
وعن كواليس مشاركتها في الحفل الختامي، قالت بلقيس" الادرينالين بداخلي كان طائرفي السماء ، قبل دخولي المسرح، وعندما وقفت عليه ورأيت الناس من حولي تفاعلت بشدة وزاد حماسي".
 
وتابعت، إن الإطلالة التي ظهرت بها في الحفل نالت على اعجاب الحضور في مدرجات الملعب، حيث شبهوا اطلالتها بكأس العالم، منوهة على أنها كانت سوف تظهر بكعب عالي في الحفل، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منعها من ذلك الأمر واضطرت إلى ارتداء حذاء.
 
واستطردت قائلة: "الفيفا بلغوني بعدم ارتداء كعوب عالية لعدم احداث أي تلفيات بأرضية الملعب".
المصدر: سيدتي
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