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فنون ومشاهير

إليسا تبتعد عن "تويتر"... والسبب؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 13:10
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أعلنت النجمة إليسا ابتعادها عن موقع "تويتر" خلال الفترة المقبلة، بسبب الطاقة السلبية الموجودة عليه، لا سيما من قبل "العشاق".


وأوضحت في تغريدة لاحقاً أنها قصدت الطاقة السلبية الموجودة في موقع التغريدات حصراً.
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