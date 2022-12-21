إليسا تبتعد عن "تويتر"... والسبب؟

أعلنت النجمة إليسا ابتعادها عن موقع "تويتر" خلال الفترة المقبلة، بسبب الطاقة السلبية الموجودة عليه، لا سيما من قبل "العشاق".





وأوضحت في تغريدة لاحقاً أنها قصدت الطاقة السلبية الموجودة في موقع التغريدات حصراً.

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