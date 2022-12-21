Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تتبرع بأبرز فساتينها لصالح أطفال لبنان

Lebanon 24
21-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1022071-638072510359443304.jpg
Doc-P-1022071-638072510359443304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدمت النجمة مايا دياب، على خطوة إنسانية استطاعت من خلالها أن تدخل البهجة إلى قلوب العشرات من الأطفال اللبنانيين، تزامناً مع تألقها في حفل غنائي ضخم بالعاصمة القطرية الدوحة. وقدمت مايا دياب، أحد أبرز الفساتين من خزانة ملابسها الخاصة، إلى حفل خيري، في فندق "فينيسيا" يوم السبت الماضي، وعاد ريعه لشراء هدايا للأطفال في المستشفى ليلة عيد الميلاد المجيد.
Advertisement
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:10 | 2022-12-21
16:00 | 2022-12-21
13:10 | 2022-12-21
11:30 | 2022-12-21
11:00 | 2022-12-21
09:52 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website