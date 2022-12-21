فنانة شهيرة تتبرع بأبرز فساتينها لصالح أطفال لبنان

أقدمت النجمة مايا دياب، على خطوة إنسانية استطاعت من خلالها أن تدخل البهجة إلى قلوب العشرات من الأطفال اللبنانيين، تزامناً مع تألقها في حفل غنائي ضخم بالعاصمة القطرية الدوحة. وقدمت مايا دياب، أحد أبرز الفساتين من خزانة ملابسها الخاصة، إلى حفل خيري، في فندق "فينيسيا" يوم السبت الماضي، وعاد ريعه لشراء هدايا للأطفال في المستشفى ليلة عيد الميلاد المجيد.

Advertisement