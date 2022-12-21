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فنون ومشاهير
نيكول سعفان وطارق العريان يحتفلان مع النجوم
Lebanon 24
21-12-2022
|
23:00
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دعا المخرج طارق العريان وصديقته عارضة الأزياء نيكول سعفان مجموعة كبيرة من أصدقائهما إلى مشاركتهما الاحتفال المبكر بعيد الميلاد المجيد داخل أحد الفنادق الكبرى.
وكان من أبرز الحضور لحفل نيكول وطارق كل من الفنان أحمد العوضي، والفنانة نسرين طافش، التي رقصت مع نيكول على أغنية "قلبي بلاستيك" للفنانة روبي.
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وظهرت نيكول سعفان بفستان فضي قصير لامع مكشوف الكتفين، أما نسرين طافش فاختارت فستاناً أسود لامع.
يذكر أن طارق العريان أعلن رسمياً ارتباطه بنيكول سعفان، بعد أكثر من عام على انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري، بعد تداول الكثير من الشائعات حول علاقتهما وأنها كانت السبب في انفصالهما. وجاء إعلان طارق العريان عن وجود علاقة بينهما، من خلال تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها الـ 23 بعد أن نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
المصدر: زهرة
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