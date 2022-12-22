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فنون ومشاهير

بعد حملات رفض دخوله مصر.. أول تعليق من سعد لمجرد

Lebanon 24
22-12-2022 | 05:00
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تجاهل الفنان سعد لمجرد الحملات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترفض دخوله مصر واحياء حفل رأس السنة بأحد النوادي الشهيرة بمدينة شرم الشيخ.
 
 
وأعلن سعد على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" إحياءه الحفل يوم 29 كانون الأول الجاري.
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ونشر لمجرد فيديو دعائي لحفله الأول في مصر منذ فترة طويلة قال فيه: "حبايبي الغاليين في مصر هنشوف بعض يوم 29 كانون اول في شرم الشيخ .. حبيت أشكر المنظمين.. وأشوفكم قريب".


وكانت إحدى الصفحات على "فيسبوك" قد شنّت حملة للمطالبة بمنع سعد لمجرد من الغناء في مصر، ونشرت بياناً قالت فيه: "واضح إن سعد لمجرد مصمم يحاول يدخل مصر بأي طريقة، حتى لو هيروح يغني في حفلة على الضيق في nightclub في شرم الشيخ من غير ما يعمل دعاية عنها أو يعلن عنها بنفسه عشان ما تتكنسلش!".

وأضاف البيان: "وده طبعاً بسبب إن في مصر الحفلة بتاعته اتلغت في 2020، وكذلك الحفلة بتاعته اتمنعت من العرض في 2021، وحتى لما طلع في انترفيو يتكلم عن أنه مستعد يروح حفلات في مصر لو الناس عايزاه، الناس اعترضت في الكومنتات واتمسح الانترڤيو. امبارح Taj Mahal Sharm أعلنوا عن حفلة لسعد لمجرد (المتهم في قضايا اغتصـاب وعنـف جنسي) يوم 29 ديسمبر ومن ساعتها بيمسحوا كومنتات الناس اللي بتعترض كعادة أي حد بيحاول يستضيف سعد. وبعدها كالعادة برضه قفلوا الكومنتات لما لقوا العدد كبير! لو الرسالة ما كانتش وصلت الـ3 مرات اللي فاتوا، فإحنا مش عايزين نستضيف متهم بقضايا اغتصـاب بالجملة في بلدنا، ومش قابلين إن النماذج دي يتعملها حفلات عندنا ويتعمل منهم أبطال كأن التعدي على الستـات واغتصابهم شيء عادي وملوش عواقب".
المصدر: لها
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