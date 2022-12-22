"بحس الناس بتشفعلي".. كندة علوش تكشف أسباب ابتعادها عن الفن خلال الفترة الماضية

كشفت الفنانة كندة علوش على هامش تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن هذا التكريم يعد بمثابة مكافأة بعد التعب، خاصة في ظل غيابها طول الفترة الماضية، وعودتها هذا العام بفيلمين هما "نزوح" و"السباحتان".

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وكشفت كندة في تصريحات صحافية، موقفها من المشاركة في دراما رمضان ٢٠٢٣، مؤكدة أنها حتى الآن لن تشارك في أي عمل، ولكن هناك العديد من المحاولات لإقناعها بالعدول عن هذا القرار.

وعن سبب غيابها خلال الفترة الماضية، قالت: "أغيب لظروف عائلية ولادة ابنتي وبعدها ابني.. وبحس إن الناس والمحبة اللي عندهم تشفعلي إني لو غبت شوية برجع بلاقي في محبة لسه ودي حاجة بتطمني".



وعبرت عن سعادتها بفيلمي "السباحتان" و"نزوح" اللذين حققا نجاحا كبيرا هذا العام، وكانا بمثابة عودة قوية لها بعد غياب بسبب ظروفها العائلية.



وكانت آخر أعمال كندة في الدراما مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفي السينما فيلم "الأصليين"، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.



كما شاركت في مسلسل "ضي القمر" من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبدالله محمود، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل "إلا أنا".