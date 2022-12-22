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فنون ومشاهير

ستار أكاديمي لن يصور في بيروت.. وهذه الإعلامية اللبنانية ستكون بديلة هيلدا خليفة!

Lebanon 24
22-12-2022 | 03:38
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تنتشر الكثير من المعلومات المتعلقة بالعودة المرتقبة لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير "ستار أكاديمي"، الذي توقف عرضه في العام 2016 بعد 11 موسماً جرى عرضها بدءاً من العام 2003.

 

ومع انتشار الأنباء عن عودة هذا البرنامج بدأت التساؤلات تُطرح حول هوية الإعلامية التي ستقدم البرنامج في موسمه الجديد، بعدما قدّمته اللبنانية هيلدا خليفة منذ انطلاقه قبل نحو 20 عاماً.

 

ووفقاً لصحيفة النهار ، فقد تلقت الإعلامية أنابيلا هلال عرضاً لتقديم الموسم 12؛ لتحسم حقيقة التساؤلات التي سادت في الفترة الماضية حول هوية مقدمة برنامج اكتشاف المواهب.

 

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وتألقت هلال أخيراً في تقديم مجموعة من أبرز الأحداث الفنيّة، على غرار حفلات "موسم الرياض" و"موريكس دور"، بالإضافة إلى خبرتها الطويلة في برامج المواهب بخاصة "آراب أيدول".

 

وبدأت هلال مسيرتها في عالم الأضواء من خلال حلولها وصيفة أولى لملكة جمال لبنان في العام 2005، ثم مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم في عام 2006 وحلّت ضمن أول عشر متسابقات.

 

واتجهت في عام 2007 إلى تقديم البرامج من خلال "ميشن فاشين"، ثم برنامج "حلوة ومرة"، لتتوالى أعمالها وصولاً إلى "ديو المشاهير" و"ذا فويس".

 

بدورها، قالت صحيفة "الأخبار" إن رجوع "ستار أكاديمي" بنسخته الفرنسية قبل أسابيع قليلة على قناة TF1، فتح شهية المنتجين والقائمين على القنوات العربية، لتقديم نسخة عربية منه بعدما توقف عرضه عام 2016.

 

وبحسب الصحيفة فقد أُدخلت تغييرات عدة على النسخة الفرنسية، وتمّ تقليص مدّة البرنامج بسبب مباريات كأس العالم (فيفا) قطر 2022 التي انتهت أخيراً، وأجريت تعديلات على أساتذة الأكاديمية.

 

ورجّحت مصادر إعلامية أن تتبنى الموسم الجديد من ستار أكاديمي؛ إما قناة sbc التي تديرها هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، أو شبكة mbc، على أن يكون التصوير في الرياض وليس في بيروت كما حصل في المواسم السابقة.

(فوشيا)

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