"ما عاد ولا علاج أو دواء يمشي عليي".. ممثل وكاتب لبناني شهير يكشف وضعه الصحي الخطير (صورة)

كشف الممثل والكاتب طارق سويد أن سنة 2020 كانت سنة النجاحات بالنسبة اليه، وتابع "فجأة وبدون سابق انذار، بلاقي حالي عم بوقع وصحّتي عم بتخوني".

وصارح طارق سويد جمهوره عبر منشور على تطبيق انستغرام بوضعه الصحّي قائلاً: "جسدياً ونفسياً صرت بالأرض وقرّرت حارب، بس وصلت لمطرح خلص ما عدت قادر، أمراض المناعة الذاتية عم تنهشني وصحتي النفسية بالأرض، ما عاد ولا علاج او دواء يمشي عليي".

وتابع : "كل اللي عم بحلم فيه ما عاد الو معنى وقيمة، صار حلمي ارجع اوقف ع إجريي. الناس تسألني وينك وليش غايب عنا وأنا اتوجّع أكتر لأن مهنتي اللي هي كل شغفي بالحياة مش قادر ارجعلها".

وختم قائلا: "رح ارجع أوقف ع إجريي وأقوى من قبل... الاستسلام منو خيار، منو إلي. راجع وأقوى من قبل".

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A post shared by Tarek Soueid (@tareksoueid)



