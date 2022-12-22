هاري وميغان مجدداً على نتفليكس

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بات من المؤكد أن يصدر دوقة ودوقة ساكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، سلسلة جديدة مستوحاة من سلسلة نيلسون مانديلا المكونة من 7 حلقات.وسيعرض جديد هاري وميغان أيضاً عبر نتفليكس اعتباراً من 31 كانون الاول الحالي.وأعلنت منصة نتفليكس بشكل رسمي إطلاق الوثائقي الجديد عبر تغريدة لها في تويتر، بعد مضي أسابيع قليلة على بثها للمسلسل الوثائقي "هاري وميغان"وروجت منصة الأفلام الشهيرة للعمل الذي يحمل اسم "أن تحيا لتكون قائداً" بعدة عبارات ملهمة مثل:أصواتهم تعطينا الأمل.أفعالهم تشكل عالمنا.قيادتهم تلهم مستقبلنا.مقابلات مع شخصيات معروفةكشفت نتفليكس أن المسلسل الجديد سيشمل مقابلات مع العديد من الشخصيات المعروفة مثل رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، ولاعبة الرجبي الجنوب أفريقية سيا كوليسي، وكذلك قاضية المحكمة العليا الأميركية الراحلة روث بدر جينسبيرغ.وكشفت المنصة أيضاً أن المسلسل سيتألف من 7 حلقات ستنظر إلى القادة "غير العاديين" الذين يفكرون في إرثهم.والمسلسل من إنتاج هاري وميغان نفسيهما بالاشتراك مع مؤسسة نيلسون مانديلا.12 ألف شخص ينتصرون لميغان ماركلوتقدم 12 ألف شخص بشكوى بحق الصحفي البريطاني جيريمي كلاركسون، إثر كتابته لمقال في صحيفة ذا صن، عبر فيه صراحة عن كرهه لميغان ماركل، قائلاً إنه يحلم باليوم الذي تجبر فيه ميغان على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها "يا للعار". وأمام وابل الشكاوى، غرد كلاركسون مبرراً قوله، بأنه استند في مقالته إلى اقتباس ابله من مشهد في مسلسل "لعبة العروش"، مشيراً إلى أن كان لذلك أثر سلبي على عدد كبير من الناس، مضيفاً أنه سيكون أكثر حذراً في المستقبل. وبعد كل هذه الضجة والشكاوى قامت صحيفة ذا صن بسحب المقال من موقعها الإلكتروني.