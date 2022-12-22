تسريب أقوال منة شلبي بعد إحالتها للمحكمة.. هكذا روت تفاصيل ضبط المخدرات معها

أمرت النيابة العامة أمس الأربعاء، إحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان لها اليوم عن أدلة جديدة توصلت إليها في واقعة حيازة منة شلبي المخدرات بقصد التعاطي. واستكملت النيابة العامة تحقيقاتها بعد ضبطها بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، وكان حاصلها أن فحص حقائب منة شلبي بجهاز الأشعة أثناء إنهاء المتهمة الإجراءات الجمركية، ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة منة شلبي وضبط ما بحوزتها من مخدرات.

Advertisement

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين (الحشيش والقنب) المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. فيما قالت منه شلبي خلال تحقيقات النيابة أنه تم القبض عليها في مطار القاهرة أثناء عودتها من نيويورك بعد حضور مهرجان فني، نافية الاتهام المنسوب إليها بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي. وأضافت منة شلبي إلى أنها بعد وصولها مطار القاهرة ودخولها الجمارك وضعت حقائبها على جهاز السير الأمني لتفتيشها قائلة: كان معايا 3 شنط، حطيتها على السير علشان يتشاف فيها إيه، ولقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سيجارة إلكترونية، قلتله أنا بدخن فيب". وتابعت منة شلبي: "كنت بفتح الشنطة علشان أوريه الفيب، لقيت واحد تاني بيقولي إحنا هنفتح بقية الشنط نشوفها، وأنا وافقت وقولتله اتفضل، وقعد يقلب في الشنط، وبعدين جه واحد تالت يفتش معاهم". وأكدت منة شلبي أنه طُلب منها الذهاب إلى إحدى الغرف في الجمارك، وانتظرت فيها فترة من الوقت. وقالت منة شلبي: بعد شوية لقيت ناس كتير وظباط مطلعين علبة لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريجوانا، فقلتلهم مفيش الكلام ده، مش صح وده ميكب عادي، فلقيت حد بيقولي معاكي كوكايين، قلتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا، وبعدين قالولي طيب استني شوية". وتابعت منة شلبي: بعد ساعتين لقيتهم بيقلولي اطلبي المحامي بتاعك، فبقولهم إيه اللي حصل، قالولي إنتي معاكي ماريجوانا، وهتتعرضي على النيابة، وبعدين لقيت أخبار متداولة على المواقع الإلكترونية تفيد بالقبض عليا ومعايا مخدرات.