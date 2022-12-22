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فنون ومشاهير

هذا موعد الجلسة الأولى لمحاكمة منة شلبي

Lebanon 24
22-12-2022 | 16:00
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حدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 كانون الثاني المقبل، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، في قضية اتهامها بتعاطي المخدرات.
 
وكانت النيابة المصرية قد ذكرت في بيان أنها أحالتها للمحاكمة الجنائية بناء على شهادة خمسة شهود من العاملين بمطار القاهرة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلاً عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المخدرة التي عثر عليها بحوزتها في حقائبها.
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وبحسب ما نقلته صحيفة المصري اليوم، ردت منة شلبي على الاتهامات مؤكدة أن حقائبها تم تفتيشها في غرفة بعيدة عنها، وأنها كانت تحمل أدوات تجميل وليس كما قيل إنها مواد مخدرة، مبينة أن كل ما كانت تحمله أداة تدخين "فيب" فقط. ولفتت إلى أنها كانت قادمة من نيويورك حيث كانت تشارك في مهرجان "انتر ناشيونال" الفني.
 
وكانت النيابة العامة قد سبق وأخلت سبيل الممثلة المصرية بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها في تشرين الثاني بمطار القاهرة في حادثة ممثائلة، حيث عثر بحوزتها على المواد المخدرة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب بالمطار.
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