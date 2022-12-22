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فنون ومشاهير

كندة علوش خارج سباق رمضان 2023.. والسبب؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 12:18
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إعتبرت الفنانة كندة علوش أن تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، يعد بمثابة مكافأة بعد التعب، خاصة في ظل غيابها طول الفترة الماضية، وعودتها هذا العام بفيلمين هما "نزوح" و"السباحتان".
 
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وعن سبب غيابها خلال الفترة الماضية، قالت: "أغيب لظروف عائلية، ولادة ابنتي وبعدها ابني"، وتابعت: "بحس إن الناس والمحبة اللي عندهم تشفعلي إني لو غبت شوية برجع بلاقي في محبة لسه ودي حاجة بتطمني".
 

وفي تصريحات صحافية، أكدت أنها حتى الآن لن تشارك في أي عمل درامي لرمضان 2023، مشيرة الى ان "هناك العديد من المحاولات لإقناعها بالعدول عن هذا القرار".
 
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