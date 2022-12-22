رابعة الزيات تتقدم بشكوى جزائية ضد "جعدنيستا" (صور)

تقدمت الاعلامية رابعة الزيات بشكوى جزائية بوكالة المحامي أشرف الموسوي ضد المدعى عليها ن. ح ( المعروفة بجعدنيستا) وذلك على خلفية تهجمها وتنمرها والنيل منها قدحا وذما وتشهيرا وإختلاق جرائم ووقائع ومناورات وهمية وذلك بشكل متكرر، حسبما جاء في نص الشكوى.

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وقد أحيلت الشكوى الجزائية الى مكتب جرائم المعلوماتية في بيروت لإجراء التحقيق اللازم وإصدار كل مذكرة او بلاغ تحري في حال عدم إمتثالها لإشارة القضاء المختص وإحالتها الى المحاكمة بعقوبات تصل الى ثلاث سنوات بالجرائم المدعى بها.

وبحسب المعلومات من مصادر مطلعة فأن الاخيرة تعمد "الى التسخيف والتحقير والذم والايحاء بأن أغلب النجوم والمشاهير التي تتعرض لهم بواسطة حسابها على منصة الإنستغرام الهدف منه الإساءة لهم معنويا وفنيا وأدبيا عبر مجموعة من الإيحاءات الساخرة التي تتقنها وذلك بالتعرض المباشر لأي محتوى فني او إجتماعي او إعلاني ضاربا كل القوانين والأنظمة".