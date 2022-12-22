بكثير من الحزن... محمد صبحي ينعي منتج أعظم أعماله

ودّع الفنان الكبير محمد صبحي، منتج مسلسلاته ومسرحياته الشهيرة "ونيس" و"فارس بلا جواد" و"كارمن" و"سكة السلامة، محمد عمارة، الذي رحل عن عالمنا مساء الأربعاء.





وكتب محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون أخي وصديقي وحبيبي الإنسان والفنان المنتج محمد عمارة الذي انتج أعظم أعمالي على الإطلاق.. ونيس وفارس بلا جواد ومسرحيات لعبة الست وكارمن وسكة السلامة.. كنت سنداً لي وصاحب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالي عليا وعلى فنانين كثيرين.. لقد رحلت اليوم وشعرت بفراقك يا أعظم رجل واحن صديق .. ستظل شامخاً في قلوبنا وصالحاً بأعمالك امام الله.. دعواتي أن الله يغفر لك ويرحمك ويدخلك فسيح جناته .. وللأسرة زوجتك وابنك محمد وعمرو الصيفي لكم الصبر والسلوان".

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