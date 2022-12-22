Advertisement

فنون ومشاهير

فنان لبناني يهاجم أغنية ميريام فارس لكأس العالم: "هل يجوز انه تقدم هيك نوع من الكليبات؟"

Lebanon 24
22-12-2022 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1022426-638073396377745369.jpg
Doc-P-1022426-638073396377745369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد الفنان وائل جسار كليب أغنية الفنانة ميريام فارس TukohTaka الذي اشتركت في تقديمه لكأس العالم في قطر 2022.

وتساءل جسار خلال لقاء تلفزيوني: "بالنسبة للكليب الأخير أنا بدي أسأل الناس، نحن عاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا هل يجوز انه تقدم هيك نوع من الكليبات؟ ليه ما نخلي الغرب ياخد منا؟ مش إحنا ناخد من الغرب".
Advertisement

وأضاف جسار: "الأخلاق والأصالة وكل الأشياء الراقية، ليه نتعلم منهم الأشياء اللي ما بتشبهنا؟ أنا بوجه سؤالي للناس عن الكليب الأخير تبع المونديال هل هذا الشيء مناسب أنه يشوفوه في بيوتهم مع ولادهم ولا مش مناسب؟ أنا ما لي حق أعطي رأي".

وتابع: "أنا بقول إن ميريام عندها صوت حلو وشكل حلو، عندها المؤهلات اللي خليها تكون سيدة على المسرح بدون ما تعمل الأشياء اللي بتعملها".
 
(فوشيا) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:11 | 2022-12-22
16:00 | 2022-12-22
15:49 | 2022-12-22
14:00 | 2022-12-22
13:07 | 2022-12-22
12:29 | 2022-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website