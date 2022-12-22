فنان لبناني يهاجم أغنية ميريام فارس لكأس العالم: "هل يجوز انه تقدم هيك نوع من الكليبات؟"

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انتقد الفنان وائل جسار كليب أغنية الفنانة ميريام فارس TukohTaka الذي اشتركت في تقديمه لكأس العالم في قطر 2022.وتساءل جسار خلال لقاء تلفزيوني: "بالنسبة للكليب الأخير أنا بدي أسأل الناس، نحن عاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا هل يجوز انه تقدم هيك نوع من الكليبات؟ ليه ما نخلي الغرب ياخد منا؟ مش إحنا ناخد من الغرب".وأضاف جسار: "الأخلاق والأصالة وكل الأشياء الراقية، ليه نتعلم منهم الأشياء اللي ما بتشبهنا؟ أنا بوجه سؤالي للناس عن الكليب الأخير تبع المونديال هل هذا الشيء مناسب أنه يشوفوه في بيوتهم مع ولادهم ولا مش مناسب؟ أنا ما لي حق أعطي رأي".وتابع: "أنا بقول إن ميريام عندها صوت حلو وشكل حلو، عندها المؤهلات اللي خليها تكون سيدة على المسرح بدون ما تعمل الأشياء اللي بتعملها".