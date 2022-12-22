لقب جديد لكيت ميدلتون.. بأي منصب عيّنها الملك تشارلز؟

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عيّن ملك بريطانيا تشارلز، زوجة ابنه كيت ميديلتون في منصب العقيد الفخري الجديد للحرس الإيرلندي، خلفاً للأمير وليام.ويعتبر المنصب الملكي الجديد مناسباً لأميرة ويلز، التي تكرّم فوج الحراس هذا في معظم عطلات عيد القديس باتريك، منذ انضمامها للعائلة المالكة في عام 2011.وبهذا تتولى الأميرة كيت هذا الدور خلفاً للأمير وليام الذي عينته الملكة إليزابيث، العقيد الفخري للحرس الإيرلندي في عام 2011، وذلك قبل شهرين فقط من حفل زفاف كيت وويليام الملكي، حيث ارتدى زي ضابط الحرس الإيرلندي الأحمر للاحتفال في وستمنستر آبي.أما الأمير وليام فأصبح له دور ملكي جديد، إذ أعلن الملك تشارلز ابنه عقيداً في الحرس الويلزي، بما يتناسب مع لقبه الجديد أمير ويلز، في خطاب ألقاه بعد يوم واحد فقط من وفاة الملكة إليزابيث.