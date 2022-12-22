نجمة عالميّة تستعين بحيل "تيك توك"!

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كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن أنها تأخذ بعض نصائح التجميل من فيديوهات يتم نشرها على تطبيق "تيك توك".وفي حلقة من برنامجها "هذا أنا، فوغس بيوتي سيكرتس"، كشفت عن طريقة تحديد الشفاه التي التقطتها من التطبيق الشهير والمعروف بإمداداته التي لا تنتهي من حيل التجميل.وتقوم لوبيز أولاً، بتحديد شفتيها بـ"البرونزر" لأنه يعطي قليلاً من الظل الذي يجعل الشفتين تبدوان أكثر ثراءً.بعد ذلك، باستخدام قلم "ميك أب فور إيفر" متعدد الاستخدامات، تحدد منتصف شفتيها السفلية والعلوية.وفي النهاية، تتألق النجمة بشفتين عالميتين من ظلٍ بلون الخوخ ولون وردي فاتح، تمرره في منتصف شفتيها.وتحدثت لوبيز، عن سر إشراقة بشرتها قائلة إن "أحد أكبر أسرار الجمال بالنسبة لي هو الحصول على كمية نوم كافية خلال الليل".ونفت لوبيز الشائعات التي تقول بأنها لا تستخدم إلا المنتجات باهظة الثمن، وأكدت على أنها تستخدم فقط قليلاً من الكريم وواقي الشمس الأساسي والضروري جداً.