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فنون ومشاهير

"صار حلمي ارجع اوقف ع إجريي".. طارق سويد يكشف تفاصيل مرضه

Lebanon 24
22-12-2022 | 16:11
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كشف الممثل والكاتب طارق سويد أن سنة 2020 كانت سنة النجاحات بالنسبة إليه، مشيراً الى انه "فجأة وبدون سابق انذار، بلاقي حالي عم بوقع وصحّتي عم بتخوني".
 
وصارح طارق سويد جمهوره في منشورٍ عبر "إنستغرام"، بوضعه الصحّي. وقال: "جسدياً ونفسياً صرت بالأرض وقرّرت حارب، بس وصلت لمطرح خلص ما عدت قادر، أمراض المناعة الذاتية عم تنهشني وصحتي النفسية بالأرض، ما عاد ولا علاج او دواء يمشي عليي".
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وتابع: "كل اللي عم بحلم فيه ما عاد الو معنى وقيمة، صار حلمي ارجع اوقف ع إجريي. الناس تسألني وينك وليش غايب عنا وأنا اتوجّع أكتر لأن مهنتي اللي هي كل شغفي بالحياة مش قادر ارجعلها".


وأرفق سويد المنشور بتعليق، جاء فيه: "رح ارجع أوقف ع إجريي وأقوى من قبل... الاستسلام منو خيار، منو إلي. راجع وأقوى من قبل".
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