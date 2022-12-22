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فنون ومشاهير

بعد الخلاف والبلبلة.. زوجة سعد الصغير تكشف ما حصل بينهما

Lebanon 24
22-12-2022 | 16:45
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كشفت الفنانة المصرية برلنتي عامر تفاصيل الأزمة التي جمعتها بزوجها الفنان سعد الصغير، وانتهت بهما في مركز الشرطة إثر صدام بالسيارات.


وقالت في تصريحات إعلامية: "أنا كنت قاعدة مع سعد الصغير في الفيلا وكنا كويسين جدًا ومفيش مشاكل. وشدينا مع بعض وبعدين جه يوصلني وإحنا في شارع الجيش في حدائق الأهرام ضربني وجابني من شعري ونزلني من العربية عشان يضربني في الشارع".
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وأضافت أن الصغير شتم والدتها وشقيقتها حين وصولهما لإنقاذها: "ركبت مع ماما العربية. وهو جري ورانا بسرعة ودخل في عربيتنا من ورا وضرب زجاج عربية ماما بالطوب وأختي دماغها اتفحت، والعربية اتدمرت".


وتابعت: "سعد الصغير بيقول إني أخذت منه 75 الف جنيه، وأنا لو عملت كده كنت ممكن أعمل أكتر واخد منه ملايين. وهو نفى إني عملت كده وقال إني قطعت الباسبور بتاعه وأنا هعمل ليه كده؟".
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