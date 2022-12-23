Advertisement

فنون ومشاهير

ممثل سوري يدخل عالم الغناء ويطلق أولى أغنياته (فيديو)

Lebanon 24
23-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1022512-638073792900797736.jpeg
Doc-P-1022512-638073792900797736.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق الممثل السوري يوسف عساف أولى أغنياته بعنوان "أول حدا" من كلمات الشاعر عامر لاوند وألحان سهيل شاكر وتوزيع جيمي حداد.
وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بين دبي وبيروت بتوقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.
Advertisement
ويقول المقطع الأول في الأغنية: "شو بخاف من دقة قلب تئذيك، بحسب الكلمة قبل ما احكيك، والضحكة لو منا معك يا شريك، ما بدي هي وعمري ما حبيت.. وحسيت إني ما حدا لولاك قبلك حبيبي ضايع ولاقاك، بحبك بلاك بموت ما بنساك، وبعبد الأرض اللي عليها مشيت... أو أول حدا بحبو وآخر حدا بحبو، ومن لهفتي يا روح بعشق نبض قلبو".
 
 
 
ويوسف عساف ممثل سوري، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، كما كان له العديد من الأعمال التي قام بإخراجها، وهو يحب الغناء.
 
 
يشار إلى أن يوسف عساف بدأ تحضيراته لإنجاز الأغنية الثانية لتكون إلى جانب "أول حدا" في قائمة أغنيات أول ألبوماته.

المصدر: لها

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:30 | 2022-12-23
08:00 | 2022-12-23
06:37 | 2022-12-23
06:23 | 2022-12-23
05:00 | 2022-12-23
01:42 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website