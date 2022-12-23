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فنون ومشاهير
ممثل شهير يستعين بـ ميسي ومعلّق رياضي للترويج لفيلمه الجديد (صور)
Lebanon 24
23-12-2022
|
05:00
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روج الفنان محمد هنيدي لفيلمه الجديد "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، بطريقة مبتكرة حيث أطلق عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، مسابقة بين الجمهور.
ونشر هنيدي صوراً تجمعه مع المعلق الرياضي خليل البلوشي وعلق عليها قائلاً: "تحدي مسابقة نبيل الجميل ضد العم خليل، الصورة دي نازلة عندي وعند العم خليل".
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وأضاف: "هنشوف هتجيب لايكات وتفاعل أكتر عند مين، وأنا هضحي وهكسب حد من اللي هيتفاعلوا، تليفون أيفون وسماعات سلك، ولو العم خليل خسر هحكم عليه يقول إفيه من إفيهاتي في أول مباراة كبيرة يعلق عليها، شروط المسابقة تعمل لايك وتعليق بس".
كذلك استغل هنيدي ختام فاعليات كأس العالم قطر 2022، والتي انتهت بفوز فريق الأرجنتين على المنتخب الفرنسي بضربات الترجيح، واستعان بـ"الفوتوشوب"، وقام باستبدال وجهه من على البوستر ووضع صورة ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين.
وكتب محمد هنيدي، تعليقًا على الصورة، عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلًا: "ميسي يحتفل بفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بارتداء طبيب بالطو أبيض مثل الفيلم، شكرًا ميسي على الدعم ومبروك الكأس".
المصدر:
وكالات
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