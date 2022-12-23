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فنون ومشاهير

عمل يجمع نادين الراسي بممثل سوري.. من هو؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 01:25
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علم موقع "سيدتي نت" من مصدر خاص ان النجمين السوري ميلاد يوسف واللبنانية نادين الراسي يستعدان لبطولة مسلسل سوري قصير يجمعهما معاً.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع "سيدتي نت"، فإن العمل من تأليف زهير الملا وإخراج امير نعمو وإنتاج شركة الأصايل الدولية.
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وسيحمل العمل الجديد اسم "فويس" ( تسجيل صوتي) وهو من نمط المسلسلات القصية " 10 حلقات" وسينطلق تصويره في العاصمة السورية دمشق منتصف شهر كانون الثاني 2023 المقبل.
 

من جهة أخرى كانت نادين الراسي قد حضرت مؤخراً الى جانب النجمين عابد فهد وسلافة معمار ببطولة مسلسل "بيروت 303 " قبل ان تتوقف نشاطاتها الفنية بعد فجيعتها بوفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي اثر حادث سير مروع على الحدود السورية اللبنانية عند نقطة المصنع الحدودية. بينما اعتذر ميلاد عن المشاركة بالعديد من الأعمال للموسم الدرامي الحالي.

كما ينتظر ميلاد يوسف عرض مسلسل " ليلة السقوط" وهو عمل عراقي سوري مشترك شارك ميلاد ببطولته الى جانب مجموعة من النجوم وتم تأجيله من الموسم الرمضاني الماضي.
المصدر: سيدتي
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