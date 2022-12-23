في أوّل تعليق لها بعد إنفصالها عن خطيبها... ماذا كشفت نادين الراسي وهل خانها مع إمرأة أخرى؟

في أوّل تعليق لها بعد الأخبار المتداولة عن إنفصالها عن خطيبها مجد دعبول، نفت الممثلة نادين الراسي أنّ يكون الأخير قد خانها مع إمرأة أخرى، وقالت "مجد أنظف رجل عرفته في حياتي".

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وأضافت لـ"الجرس": "لا نزال نحبّ بعضنا حتّى الآن، لكنّ النصيب أقوى منّا، وانفصلنا برضى وتوافق".

وختمت قائلة: "لا أسمح بكلمة خاطئة عن مجد لأنّه لا يستحقّ إلّا كلّ خير".

وكشفت "الجرس" أنّ السنتين الأخيرتين كانتا صعبتين على نادين ومجد، وحاولا تجاهل كلام الناس والمجتمع حول علاقتهما وحول خطوبتهما، لكنهما تعبا كثيراً، ووضعا حدّاً لهذه العلاقة بقرار منهما و"غصب" عنهما".

(الجرس)