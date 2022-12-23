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فنون ومشاهير

ليوناردو دي كابريو... هل انفصل عن جيجي حديد من أجل هذه الممثلة الشابة؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 11:00
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تمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط صور للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو بصحبة الممثلة فيكتوريا لاماس البالغة من العمر 23 عاماً.

وقد ذكرت مجلة الدايلي ميل البريطانية أن علاقة غرامية تربط بين ليوناردو دي كابريو وفيكتوريا لاماس، في الوقت الذي يرتبط عاطفياً بعارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد.
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وكان مصدر مقرب من جيجي حديد، قد كشف في شهر تشرين الأول لموقع "E! News" عن أنها ممتنة أن ليوناردو دي كابريو دخل حياتها خلال هذا الوقت، ونقل عنها قولها إن هذه العلاقة هي بالضبط ما تحتاجه، مؤكداً أن العلاقة تسير على ما يُرام حتى الآن. ونقل المصدر أيضاً على لسان عارضة الأزياء جيجي حديد قولها إن ليوناردو دي كابريو هادئ للغاية، وهي سعيدة بكون علاقتهما غير رسمية وسهلة.

وكانت علاقة دي كابريو وجيجي حديد قد ظهرت للإعلام بعد أن تم رصد الثنائي لأول مرة في كاسا سيبرياني في مدينة نيويورك. وأكدت مجلة "People" وجود علاقة عاطفية تجمع ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للثنائي في أثناء حفل أُقيم في مدينة نيويورك.
المصدر: سيدتي
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